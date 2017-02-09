Севастополь, 9 февраля, 2017, 17:08 — ИА Регнум. На Сапун-горе в Севастополе обнаружен советский самолет времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Севастополю.

Пресс-служба ГУ МЧС Севастополя

«Пиротехники МЧС впервые за время своей работы по очистке местности обнаружили находку такого рода. Предположительно, найдены конструктивные элементы самолета советского производства», — рассказал начальник специализированного отряда главного управления МЧС России по Севастополю Николай Тисельский.

Специалисты предполагают, что экипаж самолета не успел покинуть машину до удара о землю и пожара. Спасателям удалось обнаружить личные вещи членов экипажа: пряжку ремня с изображением серпа и молота, складной нож и карманные часы.

Специалисты надеются, что по заводскому номеру двигателя самолета удастся установить, в каком полку числился самолет, кто его пилотировал, когда самолет не вернулся из боя.

Информация об обнаруженном самолете была передана сотрудникам Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Запланированы совместные работы по извлечению элементов самолета, предметов и фрагментов тел летчиков.