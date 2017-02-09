Оренбург, 9 февраля, 2017, 16:43 — ИА Регнум. В Оренбурге в ходе мониторинга выявлена закупка на ремонт фасада здания школы дзюдо стоимостью 5,6 млн рублей. Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Оренбургской области считают расточительной такую трату на ремонт фасада здания, которое находится на гарантийном обслуживании. Проведенная прокурорская проверка подтвердила выводы ОНФ, главе Оренбурга направлена информация устранить выявленные нарушения. Однако власти областного центра проигнорировали требование надзорного органа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Оренбургское региональное отделение ОНФ Так здание выглядело по состоянию на 7 февраля 2017 года

Общественники подчеркнули, что здание муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа дзюдо» было введено в эксплуатацию в 2012 году. Согласно условиям контракта, срок гарантийных обязательств составляет пять лет, в этот период подрядчик обязан безвозмездно устранять все дефекты.

По словам эксперта проекта ОНФ «За честные закупки» в Оренбургской области Дмитрия Болдырева, городские власти должны были подать претензию в адрес подрядчика с требованием безвозмездно устранить выявленные дефекты, а не тратить собственные средства на ремонт фасада.

В ходе прокурорской проверки информация экспертов ОНФ подтвердилась. Также установлено, что причинами возникших дефектов являются некачественно выполненные строительно-монтажные работы, в частности, состояние стенового ограждения оценено как недопустимое, состояние фундамента, стен, перегородок, кровли здания оценено как ограниченно работоспособное.

Прокуратура Оренбурга в адрес главы города направила информацию организовать и провести претензионную работу в отношении подрядчика по устранению выявленных недостатков, в том числе приостановлению неэффективного расходования бюджетных средств.

Несмотря на требование надзорного органа, закупка на ремонт фасада состоялась. По итогам торгов заключен контракт на 5,4 млн рублей, в соответствии с которым все работы должны были быть выполнены до 30 ноября 2016 года. В начале февраля 2017 года активисты проекта ОНФ «За честные закупки» выехали на объект, чтобы посмотреть, как выполнен ремонт фасада. В ходе осмотра выявлено, что работы по контракту не выполнены. Ни рабочих, ни какой-либо строительной техники в момент осмотра не было. При этом на сайте госзакупок отсутствуют сведения о продлении сроков выполнения работ по контракту, отметили в региональном отделении ОНФ.

«Несколько миллионов рублей ушли на ремонт фасада, при том, что здание крупнейшего в ПФО спортивного центра находится на гарантии. К тому же, как показала экспертиза, эти работы не являются первостепенными. Сейчас городские власти должны принять все меры воздействия на подрядчика, чтобы восстановить работоспособность несущих конструкций», — резюмировал Болдырев. По мнению эксперта ОНФ, эти средства можно было направить на развитие школы дзюдо.

«Вызывают недоумение обвинения со стороны активистов Оренбургского отделения Общероссийского народного фронта в бездействии администрации города Оренбурга по отношению к подрядчику», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города и отметили, что активисты ОНФ, не разобравшись в ситуации, разместили информацию, не соответствующую действительности.

В мэрии подчеркнули, что на сегодняшний день администрации города Оренбурга выполнила требование прокуратуры в части проведения претензионной работы в отношении подрядчика по устранению недостатков, выполненных на объекте.

Со стороны управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга 30 ноября 2016 года направлена претензия к подрядчику с требованием устранения в разумные сроки всех недостатков, выявленных на основании обследования строительных конструкций здания. В соответствии со статьями 722, 724 ГК РФ и по условиям контракта администрация предлагала в разумные сроки провести работы по устранению всех недостатков.

«Так что информация, озвученная экспертом проекта ОНФ «За честные закупки» в Оренбургской области Д. Болдыревым, не соответствует действительности», — резюмировали в городской администрации.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в спортшколе, несмотря на ремонт, занятия проводятся. Ремонт осуществляется снаружи и не мешает деятельности.