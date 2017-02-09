Москва, 9 февраля, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Во всем мире подхвачен тренд на обвинения России в хакерских атаках, возмущена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Christoph Scholz Хакер

«Тренд подхвачен во всем мире, заданное Америкой дело, ушедшей администрации… живет и развивается», — констатировала она на пресс-конференции.

«Информационная кампания продолжает активно подогреваться в западном медийном пространстве, флешмоб набирает новых участников», — указала Захарова, отметив, что тренд подхватили Норвегия, Нидерланды, Канада.

«У нас столько хакеров нет, правда», — заявила официальный представитель МИД России.