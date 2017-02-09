Ярославль, 9 февраля, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Российские воздухоплаватели Федор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд по продолжительности полет на воздушном шаре, который продержался 20 лет. Об этом сообщается на официальном сайте путешественника Федорова Конюхова.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал японским пилотам Мичио Канда и Хиразуки Такезава, которые сумели пролететь без посадки 50 часов 38 минут. Россияне стартовали в Рыбинске 7 февраля в 9 утра и уже преодолели более 1000 километров. Сейчас они пролетают над Поволжьем в сторону Казахстана. Самой сложной оказалась вторая ночь, когда из-за низкой температуры оболочка шара покрылась толстой коркой льда. Увеличение веса шара повлекло за собой и увеличение расхода топлива.

«Установлен новый мировой рекорд. Полёт продолжается. Есть два ограничения — световой день и граница с Казахстаном. Настроение у пилотов бодрое. Они намерены тянуть максимально долго, исходя из запасов топлива и светового дня», — из Саратовской области сообщил последнюю новость руководитель экспедиции — Оскар Конюхов.

На момент публикации воздухоплаватели провели в воздухе более 54 часов.