Париж, 9 февраля, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Причиной взрыва на АЭС «Фламанвиль» на севере Франции, в результате которого пострадали несколько человек, могло стать короткое замыкание. Об этом сообщили РИА Новости в префектуре департамента Манш.

geralt Взрыв

«Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона, — сообщил представитель местных властей. — Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля на АЭС «Фламанвиль» во Франции прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (12:00 мск) в машинном зале станции.

Отмечалось, что всего в составе АЭС находятся два энергоблока, идет строительство третьего.

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