Москва, 9 февраля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступит в Госдуме с отчетом правительства о своей деятельности за 2016 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом заявил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков («Единая Россия»).

Government.ru Дмитрий Медведев

«Отчет представит Дмитрий Медведев», — рассказал Жуков.

Обязанность правительства отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах своей деятельности за год, в том числе по заранее поставленным депутатами вопросам, закреплена в Конституции РФ. Поправка к Конституции была принята 30 декабря 2008 года по инициативе Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента России. Поправка к Конституции была инициирована в связи с мировым финансовым кризисом, нарастанием в 2008 году кризисных явлений в экономике и требованием парламента оперативно отчитываться о принятых антикризисных мерах. Ежегодный отчет о работе правительства представляет премьер-министр во время весенней парламентской сессии. На заседании присутствуют не только депутаты, но и все члены Кабинета министров.

Согласно регламенту Госдумы, депутаты могут высказывать свое мнение о деятельности правительства и задавать вопросы главе правительства в ходе его выступления. По итогам отчета нижняя палата парламента принимает постановление, в котором выражает одобрение или неодобрение работы правительства. До отчета парламентские фракции ежегодно направляют в комитет по регламенту и организации работы Госдумы вопросы о деятельности правительства РФ за истекший год. После одобрения комитетом и Советом Госдумы перечень вопросов направляется в правительство.

Первый отчет правительства перед Госдумой 6 апреля 2009 года представил тогда председатель правительства РФ Владимир Путин. 17 апреля 2013 года с отчетом выступил Дмитрий Медведев, он же выступал с соответствующими отчетами в 2014, 2015 и 2016 годах. Отчет станет первым выступлением главы правительства перед депутатами Госдумы VII созыва.