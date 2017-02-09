Сочи, Краснодарский край, 9 февраля, 2017, 14:02 — ИА Регнум. В Сочи погиб любитель горных лыж. По информации экстренных служб, инцидент произошел утром 8 февраля.

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Трагедия разыгралась во время катаний на горнолыжной трассе в секторе Малая Сковородка в районе Мужского спуска — на большой скорости горнолыжник столкнулся со сноубордистом. 39-летний лыжник скончался на месте происшествия. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, погибший — житель Мурманска.

29-летний сноубордист из Самары с множественными травмами был доставлен в больницу.

Следствие уже начало доследственную проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Как утверждают медики, в настоящее время жизни госпитализированного ничего не угрожает.

Напомним, еще один смертельный случай произошел в Сочи на курорте «Роза Хутор» 4 февраля. В результате падения со скалы погиб горнолыжник.