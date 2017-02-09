Москва, 9 февраля, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Участники хакерской группы «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков и журналист Владимир Аникеев в суде признались, что они незаконно пользовались компьютерной информацией, передаёт RT.

Хакер

Сегодня, 9 февраля, в Московском городском суде рассматривали жалобу на продление ареста одному из фигурантов дела — Александру Филинову. Продление срока было признано законным, а жалоба отклонена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лефортовский суд Москвы продлил Аникееву арест до 8 марта. Группа «Шалтай-Болтай», в организации которой он подозревается, занималась перехватом переписки высокопоставленных российских чиновников и взламывала аккаунты. Незаконно полученные данные продавались или публиковались.