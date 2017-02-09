Ярославль, 9 февраля, 2017, 12:55 — ИА Регнум. В Ярославском региональном отделении «Единой России» определились с датой проведения внутрипартийного предварительного голосования по дополнительным выборам депутата Ярославской областной думы по одномандатному избирательному округу № 9. Голосование пройдет 12 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном исполнительном комитете партии.

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Ранее ярославские «единороссы» планировали назначить дату праймериз после назначения даты выборов облибиркомом, однако учитывая кадровые перестановки в комиссии остаётся неясным, когда комиссия примет соответствующее решение.

Приём документов от желающих участвовать в процедуру предварительного голосования стартовал 25 января, однако первый кандидат подал заявление лишь 7 февраля. Первым, и пока что единственным, претендентом стал руководитель проекта ООО «Автошкола «Вираж» Олег Дотлов. Остальные кандидаты пока не подали документы в исполком партии власти. Приём документов завершается уже 10 февраля.

Тем не менее борьба обещает быть интересной. Как сообщало ранее ИА REGNUM уже начал свою предвыборную кампанию единоросс Илья Тедеев, в политических кругах региона активно муссируется информация об участии в праймериз заместителя председателя муниципалитета Ярославля, руководителя фракции «Единой России» Павла Дыбина.

Кресло депутата Ярославской областной думы по избирательному округу № 9 стало вакантным после избрания заместителя председателя регионального парламента Ильи Осипова депутатом Государственной Думы в сентябре 2016 года.