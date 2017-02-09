Москва, 9 февраля, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Отчет правительства РФ состоится 19 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). «Отчет правительства состоится 19 апреля», — сказал парламентарий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Традиционно отчет представит глава правительства Дмитрий Медведев, уточнил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), также будут участвовать министры ключевых блоков. Отчет состоится в 12:00 мск.