Кемерово, 9 февраля, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Руководители многих предприятий Кемеровской области на днях получили письмо за подписью губернатора региона Амана Тулеева, в котором говорится о сложной ситуации, сложившейся в регионе в связи с обильными снегопадами, и о необходимости всемерной помощи коммунальным службам в уборке населенных пунктов от снега.

Уборка снега

«Нынешняя зима принесла в наш край обильные, даже по сибирским меркам, снегопады, подобным которым не было 40 лет. Обстановка в городах Кузбасса очень тяжелая: вдоль дорог огромные снежные валы, выезды из дворов узкие, ходить негде, а значит, не обеспечена безопасность людей, — сказано в обращении. — Как руководитель высокого ранга Вы, конечно, знаете: если в городе грязно, по улицам не пройти, гололед, с крыш падают глыбы снега, т. е. не обеспечены необходимые условия безопасности наших людей, особенно детей, то нарастает законная тревога. И Вы понимаете, какое настроение будет у людей, которые работают на Вашем предприятии».

Далее губернатор отмечает, что коллегия областной администрации и муниципалитеты приняли решение разбить территорию городов на участки, и закрепляют эти участки за близлежащими учреждениями и предприятиями. В обязанность предприятий входит «своевременная очистка, вывоз снега, организация работы людей, техники по уборке дорог, тротуаров, остановок, парковочных мест», а в период таяния снега — водоотведение и предотвращение подтопления жилых домов и объектов социального назначения.

Более того, ответственность за помощь коммунальным службам на закрепленном участке возлагается «постоянная» — то есть, сказано в письме, «постоянная работа по уборке мусора, грязи, работа по приведению в порядок мест отдыха на дворовых территориях» и даже «установка объектов малой архитектуры». Все это должно обеспечить «комфортные условия проживания для наших людей».

В завершении документа адресатам предлагается согласовать и утвердить с руководством муниципалитетов свои действия.

Отметим, что 7 февраля Тулеев провел областное селекторное совещание с руководителями территорий, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности и жизнедеятельности региона в рамках подготовки к весеннему паводку. Губернатор рассказал, что нынешней зимой зафиксированы скачки температуры от +5 до — 40 градусов, оттепели часто сменяют морозы. По всей области отмечаются обильные снегопады, норма выпавшего снега превышена в 1,5−2 раза, особенно в горах и по северу Кузбасса. Из-за постоянных перепадов температуры увеличивается плотность снега, а значит, запас воды в нем растет. По прогнозам, снегопады будут продолжаться в течение февраля и марта.

Работы о очистке снега идут круглосуточно. В среднем в области ежедневно задействовано в штатном режиме более 1 тыс. единиц дорожной техники, работают около 3 тыс. человек. Администрация заключила 174 соглашения с предприятиями, организациями, индивидуальными предпринимателями и частниками, по которым дополнительно могут быть привлечены еще 600 единиц техники.

На данный момент вывезено 2,6 млн кубометров снега — это 260 тыс. «Камазов». Ожидается, что к концу зимнего периода это число увеличится до более 4 млн куб. м, в то время как за всю предыдущую зиму вывезли 2,8 млн куб. м снега.

В ходе селекторного совещания были названы муниципалитеты и предприятия, не справляющиеся с уборкой снега. Такие есть в Кемерове, Белогорске, Калтане, Новокузнецке, Междуреченске.

«Руководству предприятий губернатор предложил заключить с главами городов и районов специальные соглашения, по которым у каждого из этих предприятий был бы свой участок общегородской территории, за который они отвечают, — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации. — На этих участках предприниматели помогут зимой убирать снег, весной — готовиться к паводку, летом — обеспечить чистоту, осенью — подготовиться к зиме. Также они могут благоустроить дворы, скверы, установить скульптуры, построить детские площадки. «Вот это будет действительно государственный подход», — подчеркнул Тулеев».

«Многие ответственные руководители в Кузбассе уже взяли на себя заботу о городских территориях», — также отметили в администрации.

В то же время топ-менеджеры ряда компаний недоумевают: неужели коммунальные предприятия оказались не готовы к зиме, а в муниципалитетах, в чьи полномочия и входит уборка территорий, закончились средства на снегоочистку?

По данным прессы, на зимнее содержание столицы Кузбасса тратилось в последние годы около 500 млн рублей, сейчас же, в связи с тем, что техника не справляется, приходится привлекать предпринимателей, и на это тратится от 1,5 до 2 млн рублей в день. Только в декабре дополнительные затраты составили 40 млн рублей. В другом крупном городе Кемеровской области — Новокузнецке, дополнительные средства из бюджета не выделялись, а вот у подрядчиков затраты увеличились на 20%, утверждает газета «Кузбасс».

Снегоуборочной техники в муниципальном парке Новокузнецка достаточно, а вот вывозить снег при такой погоде своими силами тяжело. «Мы ежедневно на безвозмездной основе задействуем технику сторонних организаций — около десяти единиц, — поясняет представитель управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Оксана Ишимцева. — Во время обильных снегопадов помогают промышленные компании».

В «промышленных компаниях» понимают, что нынешняя зима действительно форс-мажорная, и помогать родным городам и весям согласны. Однако смущает то обстоятельство, что «под шумок» предприятиям хотят навязать на постоянной основе согласованный с властями сектор города, и возложить ответственность за его благоустройство. Фактически речь идет о том, что придется отвлекать сотрудников на уборку территории и строительство «малых архитектурных форм», при этом убытки от потери рабочего времени компенсировать за собственный счет. Есть, конечно, вариант заставлять рабочих идти на уборку территорий в нерабочее время, но тут вообще попахивает прямым нарушением законодательства.

Нынешняя зима в Сибири отчетливо показала, что подходы к управлению в сфере коммунального хозяйства и благоустройства устарели как морально, так и технически. Просто раньше природа «жалела» нерадивых управленцев, которые проедали бюджетные деньги, не занимались модернизацией техники, не инвестировали в подготовку кадров, не готовили уличную инфраструктуру. Власти Кемерова, например, признают, что снегоуборочная техника в муниципальном автопарке изношена примерно на 70%, высока и ее некомплектность. Примерно такая же ситуация складывается и в других регионах Сибири — в большинстве региональных столиц деньги на зимнее содержание уже кончились, их проходится отвлекать с других статей. Есть вероятность, что не обойдется без дополнительных заимствований и роста госдолга.