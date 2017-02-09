Чебоксары, 9 февраля, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Ситуация в высших эшелонах власти в Чувашии — из классического анекдота про начальника и «три конверта». Это когда уволенный начальник в качестве напутствия оставляет новому руководителю три пронумерованных конверта с советами, что делать в критических ситуациях. В первом — «Вали всё на меня». Во втором — «Всё и всех меняй». В третьем — «Готовь три конверта». Примерно по такой схеме действует почти каждый большой начальник, и Михаил Игнатьев — не исключение. Так, Чувашия на себе испытала жёсткое противостояние Михаила Игнатьева с первым президентом республики Николаем Фёдоровым, который, оставив «тяжёлое наследство», возглавил федеральный Минсельхоз, а затем стал вице-спикером Совета Федерации. А кадровую политику последнего времени в местных элитах называют не иначе, как «безумием» и «коллапсом», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед грозой

Как говорят политологи, большой руководитель может легко стать жертвой двух классических недостатков: кадровой неразборчивости (читай — отсутствия «правой руки», умеющей построить систему рекрутинга) и PR-импотенции (читай — отсутствия «левой руки», умеющей работать со СМИ и общественностью). А когда и правая рука, и левая рука — это руки одного и того же человека, тоже большого начальника с очень большими амбициями, отвечающего за внутреннее устройство системы (читай — организма), то третий конверт первому лицу может понадобиться раньше времени. Тем более, когда так активно проходит губернаторская ротация.

Последнее кадровое пике в Чувашии по времени совпало с изменениями в губернаторском корпусе. Начало этой недели в республике ознаменовалось увольнением руководителей сразу в целой отрасли: сначала в отставку был отправлен министр транспорта Михаил Резников (7 февраля), который за свою короткую жизнь в правительстве региона (чуть более года) совершил такое карьерное падение, что вряд ли ему снилось, когда он возглавлял крупнейшее предприятие, работающее на оборонку. С должности вице-премьера (правда, без министерского портфеля, а следовательно, ответственности) он пересел в кресло министра, подвергся публичному разносу (хоть и в узких кругах), а затем уволен. Следом последовало увольнение директора «Чувашупрдора» Евгения Барсукова, в недавнем прошлом — главного наркополицейского республики, выходца из «Комитета глубокого бурения», как называют известную структуру остряки. В отсутствие отраслевого руководства, а также директора «Чувашавтотранса» (вакансия с конца прошлого года) забастовали 300 водителей. Силовики завели уголовное дело…

Однако следующим гвоздём кадровой программы стало назначение Юрия Акиньшина (8 февраля) на должность полномочного представителя Чувашии при президенте России. Акиньшин известен тем, что был уволен в 2013 году с должности заместителя руководителя Росреестра после проверки Счётной палаты РФ, выявившей нарушения в деятельности ведомства примерно на 24 млрд рублей. Другой заместитель — Сергей Сапельников ещё в период проведения проверки бежал за границу. После увольнения Акиньшин не работал около года, а затем стал советником министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, которому, напомним, инкриминируют получение взятки в размере 2 млн долларов, в связи с чем президент России Владимир Путин утратил доверие к нему и уволил. Вместе с Улюкаевым в ноябре 2016 года и Акиньшин потерял должность советника.

Всё бы ничего — кабы были пояснения по неприятным инцидентам. Наверняка Юрий Акиньшин — чист и честен. Однако официальный релиз ограничился дежурной фразой назначенца: «Благодарю за доверие. Я приложу все усилия, чтобы Чувашская Республика, наша земля процветала». Михаил Игнатьев и Юрий Акиньшин искренне улыбались в камеру.

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Это только последние события уходящей недели. Венцом абсурдности внутренней политики можно назвать кадровые перформансы в Государственном совете Чувашии. Речь идёт о распределении зарплатных должностей заместителей председателей комитетов, которые «закреплены» за оппозицией. Чувашские кукловоды заигрались настолько, что кандидата от «Справедливой России» на должность выдвигала и назначала «Единая Россия», выбрав эсера же Сергея Семенова, а не выдвинутого партией Игоря Молякова — вопреки не только желанию самого Семенова, но и даже наличию его письменного отказа. «Дикость какая, высокие чины потеряли голову от власти!» — возмущается и удивляется оппозиция. Прокуратура Чувашии констатировала нарушение трудовых прав Семенова, нарушение «конституционных принципов юридического равенства и справедливости граждан и создаваемых им объединений», потребовав привести всё в соответствии с законом и привлечь к ответственности виновных лиц. А Семенов подал судебный иск.

Стоит отметить, что кураторы внутренней политики надругались и над святыми чувствами коммунистов и его лидера Валентина Шурчанова, мастодонта чувашской политики, начинавшего рулить ещё в советском КПСС и Верховном Совете, депутата Госдумы нескольких созывов. Вдруг выяснилось, что бюджетные зарплатные деньги будут капать в кошелёк Григория Данилова, в недавнем прошлом единоросса, но перекрасившегося в красный и оказавшегося в республиканском парламенте благодаря партсписку КПРФ. При этом сама партия выдвинула на это место другого — настоящего коммуниста Александра Андреева.

Как под копирку.

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На этом фоне маленьким, но показательным штрихом вседозволенности стал инцидент с попыткой недопуска журналиста федерального информационного агентства ИА REGNUM на федеральное мероприятие с участием главы Минпроторга РФ. Главный архитектор действующей чувашской политики, вице-премьер, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, поправ закон, наплевав на чиновника Кремлёвской администрации, при соглашательской позиции (или некомпетентности? или интриганства по принципу «разделяй и властвуй»?) ответственных за связи со СМИ, устроил в пресс-центре разнос, извергая ругательства и брызгая слюной на пресс-секретарей полпреда ПФО Михаила Бабича и федерального министра Дениса Мантурова.

Невиданное: вице-премьерный спектакль в Чувашии и корсовет Мантурова

В общем, в последнее время в Чувашии не заскучаешь… Всплеск обсуждения в элитах и интриги добавило заявление лидера чувашских справороссов, главы комитета по экономической политике Госдумы Анатолия Аксакова о том, что они готовы выставить на выборах главы Чувашии Олега Николаева, который, к слову, на выборах в 2015 году показал второй результат, оттеснив политика с 20-летним стажем Валентина Шурчанова. А в 2016 году прошёл в Госдуму. Оппозиция к новым выборам готова.

И ждёт, как скоро придёт время для «третьего конверта».

Владислав Солдатов, лидер чувашского отделения партии «Патриоты России»: «Многое удивляет в действиях власти сегодня, хотя уже вырабатывается иммунитет. Вчерашний случай с назначением Акиньшина. Он — «варяг», это первый минус, минимум полгода будет входить в курс дел, происходящих в Чувашии. Большой минус для репутации тот факт, что новый полпред был советником Улюкаева, который сейчас под следствием, причём впервые в современной России чиновник такого уровня ходит под уголовной статьёй. Видимо, в Чувашии нервничают, поэтому принимают столь странные и поспешные решения. Странно, почему у Игнатьева не срабатывает чувство самосохранения. Сейчас от таких, как Акиньшин, хотя он, конечно, и профессионал, следовало бы держаться подальше. Или уж объясниться. Протест водителей, лишённые льгот многодетные семьи, череда скандалов — список негативных фактов копится. Федеральный центр всё это видит, выводы делает, не удивлюсь, что волна обновления губернаторов докатится и до Чувашии».

Валентин Шурчанов, депутат Госдумы: «Москва уделяет внимание регионам по принципу размеров территорий и их проблем. Поэтому то, что происходит в маленькой и относительно спокойной Чувашии сейчас, имеет пока локальный характер. Ложку дёгтя добавили водители, которые вышли на забастовку, плюс прибавились уголовные дела в этой связи. Хотя, конечно, много дел натворили ‑ и с льготами для малоимущих, и с транспортными льготами, какой-то изуверский принцип лежит в основе этих решений. Я уже не говорю об отсутствии диалога — не только политического, а диалога вообще в принципе. Всё делается по-солдафонски, через колено, людей давят и прогибают. Пружина долго может сжиматься, но когда-нибудь она разожмётся в соответствии с силой давления. Федеральный центр, конечно, всё учтёт и меры примут и реализуют. Мобилизация идёт накануне президентской выборной кампании ‑ и мы это уже видим на изменениях в губернаторском корпусе».

Олег Николаев, депутат Госдумы России: «То, что сложилось сейчас в «кадровом раскладе», — безумство и коллапс. Посмотрите на ситуацию с Михаилом Резниковым: сначала вице-премьер, потом министр, теперь уволенный. И это на протяжении года с небольшим… Мне кажется, что все эти громкие отставки и назначение — способ отвлечь всех от решения серьёзных проблем, способ уйти от решения проблем. А главный ответственный за кадры и внутреннюю политику — Юрий Егорович Васильев просто страдает от безделья. Ощущение, что они не не знают, как подойти к решению задач, потому создают видимость работы, которая отвлекает других и развлекает их. В этом проблема — в нежелании, а может и в неспособности заниматься управлением в республике».