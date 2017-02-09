Москва, 9 февраля, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Боевые самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации выполнили роль «воздушных целей» в рамках проверки системы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы. Об этом сообщает в четверг, 9 февраля, Минобороны РФ.

Syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

«В рамках внезапной проверки авиация Воздушно-космических сил (ВКС) принимала участие в проверке ПВО соединений ВКС в Московской зоне ответственности», — говорится в сообщении.

В «маневрах» участвовали около 20 разнотипных самолетов (истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-34, учебно-боевые Як-130, транспортные Ан-26, Ан-12, стратегические ракетоносцы Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3), а также вертолеты Ми-8 и Ка-52.

«Воздушным судам предстояло подлететь к объектам условного удара незамеченными для радиолокационных станций и зенитных ракетных систем на высотах от 50 до 10 тыс. метров с различными скоростями и с выключенной системой опознавания «Я свой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты самолетов и вертолетов осуществлялись круглосуточно и фиксировались воздушными и наземными средствами объективного контроля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля 2017 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по указу Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина в Воздушно-космических силах РФ началась внезапная проверка.

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