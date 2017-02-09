Москва, 9 февраля, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Законопроект о наказании за жестокое обращение с животными комитет по законодательству рекомендовал Госдуме отклонить при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля. Инициатива, предложенная депутатами «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, предполагала штрафы за жестокое обращение с животными, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, в размере от 1,5 тыс. рублей — для физлиц до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Франсиско Гойя. Собака (фрагмент). 1823

При этом под жестоким обращением с животными предлагалось понимать «умышленное причинение животным физических и (или) психических страданий, выразившихся в том числе в причинении животному боли, лишении его воды и (или) пищи, возможности передвигаться, ненадлежащем содержании, тренировке и дрессировке животных, сопряженных с их мучением, использовании животных в различных схватках (боях)».

Авторы обратили внимание на то, что введенный в действие с 1 июля 2002 года КоАП упразднил данный состав административного правонарушения. «Вместе с тем действующее уголовное законодательство предусматривает привлечение к ответственности за жестокое обращение с животными только в случаях их гибели или увечья», — сетуют они.

Профильный комитет Госдумы аргументировал позицию тем, что «для установления административной ответственности необходимо наличие правовых оснований». «На сегодняшний день в законодательстве РФ общие требования и правила в области обращения с животными не установлены, в связи с чем закрепление административной ответственности за жестокое обращение с животными представляется преждевременным», — следует из заключения комитета. Кроме того, парламентарии указали на то, что в законодательстве отсутствует понятие «жестокое обращение с животными», а предлагаемое авторами понятие «не отвечает требованиям юридической техники в части определенности, ясности и недвусмысленности толкования правовой нормы и не отражает общей противоправности самого обращения с животными».

Вместе с тем нижняя палата парламента работает над еще одной инициативой в сфере защиты животных. Законопроект о защите животных находится в приоритете Госдумы, второе чтение инициативы, направленной на ужесточение наказания за жестокое обращение с животными, может состояться весной, заявила ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева («Единая Россия»).