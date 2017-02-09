Самара, 9 февраля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. ДТП произошло 8 февраля в 21:00 в Куйбышевском районе Самары. Водитель за рулем Fiat Albea не справился с управлением, выехал на тротуар с металлическим ограждением, после чего автомашина опрокинулась с моста через реку Татьянка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

63.мвд.рф Автомобиль Fiat Albea лежит на крыше на льду реки Татьянки в Самаре

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 52-летний водитель автомобиля Fiat Albea (водительский стаж — 19 лет) двигался по улице Белорусской со стороны улицы Кабановской в направлении улицы Обувной. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, при въезде на мост автомобилист не справился с рулевым управлением.

В результате ДТП водитель иномарки получили телесные повреждения, с которыми смог самостоятельно обратиться в одну из городских больниц. От госпитализации пострадавший отказался. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.