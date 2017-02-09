Челябинск, 9 февраля, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В школах города Челябинска сегодня, 9 февраля, отменены занятия. Ограничения касаются учащихся с первого по седьмой класс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

(сс) jarmoluk Карантин

Также отменены занятия в школах некоторых других территорий Челябинской области. Отметим, морозы пришли на Южный Урал вчера, 8 февраля. Местами столбик термометра опускался ниже минус 30 градусов.

Также холода пришли в Свердловскую область Югру и другие территории Большого Урала.