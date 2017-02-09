Москва, 9 февраля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Рубль 8 февраля коснулся отметки 59,60. Но это продлилось недолго. Уже к закрытию торгов USD/RUB торговалась в районе 59,10, а сегодня, 9 февраля, явно может сделать попытку уйти ниже 59,00, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Во-первых, нефть начала разворот после пары дней внушительных потерь. И скорее всего, на фоне пустого экономического календаря, Brent попытается вернуться выше 56,00 долл./баррель.

Во-вторых, доллар немного сдает свои позиции, потому что протекционистские высказывания Трампа с нападками на иностранные валюты не дают USD демонстрировать полноценный рост.

В-третьих, операции Минфина по скупке валюты пока не оказывают на рубль особого влияния, а, значит, с рынка окончательно уйдут страхи по этому поводу», — назвала причины Афанасьева.

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«В итоге, пара USD/RUB может скатиться в район 58,80 уже сегодня на открытии торгов», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 9 февраля Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют к рублю. Доллар США подорожал на 31,96 копейки и составил 59,5129 рубля. Евро вырос на 21,05 копейки — до 63,4467 рубля. Днем ранее курс доллара США вырос на 48,12 копейки.