Москва, 9 февраля, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Процесс оздоровления российского банковского сектора может потребовать еще несколько лет. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время. Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будут измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет», — сказала Набиуллина в интервью ТАСС.

Она отметила, что к текущему моменту оздоровление банковского сектора осуществлено более чем наполовину, однако процесс затормозился на фоне спада в экономике страны и ухудшения качества банковских активов. Когда процесс был запущен Центробанком, ожидалось, что он займет около трех лет, пояснила Набиуллина.

Отмечается, что в течение 2016 года лицензий на осуществление банковской деятельности лишились 97 банков и небанковских кредитных организаций, что составляет 13,2% от общего числа на начало года. Такой показатель стал рекордным с 1999 года, когда лицензии были отозваны у более чем 200 банков.