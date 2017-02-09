Москва, 9 февраля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Точка зрения президента России Владимира Путина по значимым социальным, экономическим и другим вопросам жизни страны интересна подавляющему большинству граждан: 64% хотели бы знать мнение президента по всем темам, 28% — по тем или иным аспектам. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin.ru Владимир Путин

58% опрошенных считают информацию, доносимую журналистами о взглядах и рассуждениях президента неточной или неполной. При этом потребность знать мнение главы государства высока, востребованными становятся прямые каналы коммуникации.

Так, более двух третей респондентов (69%) заявили, что наиболее подходящим считают формат прямой линии и пресс-конференции с Путиным. О том, что хотели бы узнавать о мнении Путина по тем или иным вопросам из репортажей СМИ, сказали 29% всех опрошенных.

Такой канал коммуникации, как личный сайт и социальные сети президента РФ выбирают 29% российских граждан.

Опрос проведен 30−31 января 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.