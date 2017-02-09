Москва, 9 февраля, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Рынок нефти 8 февраля в очередной раз показал противоречивую реакцию на статистику по запасам. В течение дня актив держался под отметкой 55, а после ужасающего релиза цены выросли выше 55,50 долл./баррель Brent. Добавим сюда наращивание добычи до годовых максимумов, и картина складывается неутешительная, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

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«Что же послужило поводом для покупок после цифр, вовсе не располагающих к удорожанию нефти? Во-первых, рынок уже «размялся» на еще более удручающих данных от API и оперативно скорректировал свои ожидания перед официальным релизом. Во-вторых, актив предпочел сосредоточиться на другом — импорт нефти в США оказался на максимальном с сентября 2014 года уровне. И рынок воспринял эту информацию как сигнал о росте спроса на энергоносители. И, в-третьих, трейдеры по-прежнему возлагают надежды на ОПЕК+, которые, по последним сведениям, вполне неплохо справляются с выполнением своих обязательств», — пояснил Салас.

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«Однако пока картель не предоставит официальные цифры с разбивкой по странам, определенная доля скепсиса будет присутствовать на рынке. И, по сути, на данном этапе у нефти нет поводов для устойчивого роста, равно как и для выхода из устоявшегося диапазона 53,50−58,40. Сейчас основная борьба развернулась за отметку $55», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 9 февраля, мировые цены на «чёрное золото» растут на опубликованных в среду данных по запасам нефтепродуктов в США. По состоянию на 08:14 мск стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,53% — до 55,41 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,48%, до 52,59 доллара за баррель.