Москва, 9 февраля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. На старте торгов 8 февраля рубль оставался под давлением и даже успел обновить недельный минимум против доллара. Однако во второй половине дня расстановка сил поменялась, и российская валюта увела в «минус» своих основных конкурентов, отметил аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«После непродолжительного отступления российская валюта снова перешла в атаку. Рубль игнорирует покупки валюты Центробанком, вероятно, уже отыграв этот фактор еще на анонсировании новых мер. Поддержку рублю оказало возобновление продаж доллара на международном рынке форекс и возвращение нефти в зону роста в рамках противоречивой реакции на отчет Минэнерго США, отразивший прирост запасов почти на 14 млн баррелей», — пояснил Ковалев.

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«Накануне пара доллар/рубль встретила поддержку на подходе к отметке 59 рублей. Скорее всего, что и сегодня, 9 февраля, этот уровень выстоит. После возможных утренних попыток падения пары, к концу сессии ожидается попытка возвращения цен в район 59,50 рубля», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 9 февраля Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют к рублю. Доллар США подорожал на 31,96 копейки и составил 59,5129 рубля. Евро вырос на 21,05 копейки — до 63,4467 рубля. Днем ранее курс доллара США вырос на 48,12 копейки.