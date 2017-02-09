Новосибирск, 9 февраля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. В Новосибирске запущена муниципальная информационная система «Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (МИС «Электронная очередь»). Как заявили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, «Электранная очередь» позволит сделать процедуры постановки и снятия с учета, движения очереди, а также сокращение сроков распределения жилья прозрачными, а также обеспечит защиту от коррупции при распределении жилья.

Правительство Новосибирской области В 2016 году в Новосибирске 361 семья получила новое жилье

«С ее помощью предоставлено по договорам социального найма 220 жилых помещений гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, что на 62,5% превышает показатели 2015 года», — отметили в новосибирской мэрии.

По официальным данным, в 2016 году в Новосибирске 361 семья получила новое жилье. 43 аварийных дома были снесены. Начато расселение 22 многоквартирных аварийных домов общей площадью около 9, 2 тысяч квадратных метров.

Эта работа выполнялась в рамках реализации ведомственных целевых программ «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу…», «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий», а также федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ».

Согласно данным на сайте мэрии Новосибирска, для расселения граждан, проживающих в аварийных домах, приобретено 181 жилое помещение. 361 семья получила новое жилье. Общие объемы финансирования программ в 2016 году составили 249,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 138,1 млн рублей, из городского — 111,3 млн рублей.

По словам начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Дмитрия Рыбалко, на сегодняшний день в муниципалитете осталось всего десять домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и которые должны быть расселены в ближайший год, так как в 2017 году завершаются соответствующие действующие федеральные и городские программы по расселению аварийного жилья.