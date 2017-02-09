Москва, 9 февраля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Brent все же не смогла продолжить падение даже на внушительном росте объемов коммерческих запасов от Минэнерго США, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Стало известно, что в Кушинге показатель вырос на 1, 143 млн против ожидаемого сокращения на 500 тыс. Объёмы добычи выросли до 8,978 млн против 8,915 млн баррелей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако немного порадовали быков по нефти данные по запасам бензина, сократившиеся на 869 тыс. против предполагаемого прироста на 1,5 млн. Возможно это и вызвало вздох облегчения после зловещих прогнозов о постепенном снижении спроса на бензин в США», — пояснила Афанасьева.

«Начав рост и найдя спрос, нефть теперь будет стремиться вернуться к верхней границе сложившегося диапазона 53,80 — 57,30», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 9 февраля, мировые цены на «чёрное золото» растут на опубликованных в среду данных по запасам нефтепродуктов в США. По состоянию на 08:14 мск стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,53% — до 55,41 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,48%, до 52,59 доллара за баррель.