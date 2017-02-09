Москва, 9 февраля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Рубль 8 февраля день начал ослаблением, но затем смог восстановить понесенные потери. Цены на нефть прекратили резкое снижение и стабилизировались, и это стало одним из основных факторов в поддержку российской валюты, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Также в пользу рубля выступает и достаточно высокий уровень ставок ЦБ РФ, что провоцирует покупки в рамках стратегии carry trade. Но, принимая во внимание укрепление доллара на фоне нестабильности в Европе, а также риски для нефти, ждать внушительного укрепления российской валюты не стоит», — пояснила Рогова.

«Довольно высока вероятность подъема котировок пары USD/RUB обратно в район уровня 59,60 с дальнейшей целью на отметке 60,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 9 февраля Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют к рублю. Доллар США подорожал на 31,96 копейки и составил 59,5129 рубля. Евро вырос на 21,05 копейки — до 63,4467 рубля. Днем ранее курс доллара США вырос на 48,12 копейки.