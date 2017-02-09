Вашингтон, 9 февраля, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Американские СМИ опубликовали письмо, которое в 2015 году написал Халид Шейх Мохаммед, считающийся организатором терактов 11 сентября 2001 года. В своём послании террорист обращается к 44-му президенту США Бараку Обаме, пишет газета The Miami Herald.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Отмечается, что когда Мохаммед написал послание, администрация тюрьмы отказалась пересылать его Обаме. Через несколько месяцев адвокат Мохаммеда обратился в суд с просьбой разрешить переслать письмо, поскольку у осуждённого есть право обращаться к президенту.

Суд решил вопрос в пользу Мохаммеда спустя ещё год. В газету письмо попало в результате официального запроса издания — после установленной судом отсрочки.

Уточняется, что письмо содержит 18 страниц, выдержки из которых приводятся в газете. Мохаммед выражает своё недовольство Обамой и называет его в послании «головой змеи».

«На ваших руках еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе», — пишет Мохаммед.

Изучившие послание адвокаты пояснили, что Мохаммед начал писать его в 2014 году, когда Израиль проводил операцию в секторе Газа.

Мохаммед подчёркивает вину Вашингтона в событиях 11 сентября. По его словам, войну начали не исламисты, её истоки — в политике самих США.

«Это сделали вы сами и ваши диктаторы в нашей стране», — написал Мохаммед.

Мохаммед подчеркнул, что не ждёт снисхождения от властей США. Он предположил, что его могут приговорить к смертной казни, но его этот приговор не пугает.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США произошли четыре теракта. Считается, что атаки провели члены террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Атака проводилась при помощи четырёх рейсовых пассажирских авиалайнеров, захваченных террористами.

Два самолёта разрушили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолёт террористы направили в здание Пентагона (Вашингтон), четвёртый упал в поле около боро Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате атак погибли 2977 человек.