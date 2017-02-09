Вашингтон, 9 февраля, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Военные США заявляют об уничтожении боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб, передает Associated Press 9 января.

PACAF Пилот ВВС США

Согласно отчету Пентагона, в результате двух авиаударов 3 и 4 февраля были убиты 11 боевиков исламистской группировки, в том числе террористы, которые являлись ближайшими соратниками основателя группировки Усамы бен Ладена.

Так, в результате авиаудара 4 февраля был уничтожен Абу Хани аль-Масри, который курировал создание тренировочных лагерей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане в 1980-х и 1990-х годах. Аль-Масри был также связан с действующим лидером группировки Айманом аз-Завахири.

США ведут войну с международной террористической группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 11 сентября 2001 года. На данный момент усилия американских военных по борьбе с группировкой сконцентрированы в основном на территории Сирии и Йемена. Основатель группировки Усама бен Ладен был убит в ходе спецоперации в мае 2011 года в Пакистане.

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