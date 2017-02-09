Владивосток, 9 февраля, 2017, 03:33 — ИА Регнум. На территории Приморья в нескольких десятках случаев теплотрассы работают с существенными повреждениями. Пока теплопотери бьют по карманам населения, торчащая стекловата и острые куски ржавой жести угрожают здоровью детей. По мнению члена краевого штаба ОНФ Алексея Тимченко, в таких условиях вопрос снижения энерготарифов, который неоднократно поднимал президент России Владимир Путин, становится риторическим, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОНФ Состояние теплотрасс в Приморском крае

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В рамках мониторинга общественники проверили теплотрассы и магистральные трубы во Владивостоке, Артёме, Уссурийске, Находке, Партизанске и других населённых пунктах Приморья. Существенные проблемы состояния теплоизоляции теплотрасс были выявлены на улице Спортивной во Владивостоке, на улице Индустриальной в посёлке Лазовый, на улицах Щорса и Савицкого в Партизанске — всего несколько десятков теплотрасс с повреждениями и износом труб.

По словам члена краевого ОНФ, повреждение изоляции теплотрасс является серьёзной проблемой, которая приводит к утечке тепла в окружающую среду. Потребители в таких случаях получают воду, нагретую значительно ниже нормативов. При этом перерасчёты делаются далеко не всегда, и население платит за некачественную услугу.

Есть и другая проблема — торчащая стекловата, острые куски ржавой жести, проволока, которые могут нанести травмы и вред здоровью не только детей, но и взрослых.

«Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости снижения энерготарифов, которые в Приморском крае достаточно высоки и существенно бьют по карману даже многих семей со средним уровнем доходов, не говоря уже о малоимущих, — акцентировал Алексей Тимченко. — Достичь снижения энерготарифов можно только за счёт снижения энергопотерь. В случае же когда в разгар зимы тепловые сети отдают существенную часть тепла не потребителям, а в окружающую среду, вопрос становится риторическим».

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию в энергетической сфере России, когда тарифы в разы отличаются от региона к региону, Владимир Путин назвал неприемлемой и заявил, что таким образом неблагоприятные условия создаются не только для населения, но и для предпринимательского сообщества.

Закон о снижении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийской уровня вступил в силу с 1 января 2017 года. Ранее выровнять тарифы обещали ещё в 2016 году, но потом реализация этих мер была отложена. Снижать тарифы для предприятий Дальнего Востока намерены постепенно, в течение 2 — 3 лет.