Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2017, 02:50 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США весь день торгов «колебались» вблизи прежних значений и закрылись разнонаправленно, однако «композитный» Nasdaq обновил собственный рекорд, передает Associated Press 9 февраля.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 35,95 пункта (0,2%), до 20 054,34 пунктов. Индекс вырос на 1,59 пункта (0,1%), до 2294,67. Индекс Nasdaq вырос на 8,24 пункта (0,2%), до 5682,45 пунктов, что является новым историческим максимумом.

На настроение инвесторов до сих пор сильно влияет вчерашнее снижение стоимости акций энергетических компаний и, естественно, политика.

«Мы видим, как инвесторы хеджируют риски, связанные с эскалацией в дискуссии между Белым домом и судебной системой по запрету на поездки («Антииммигрантский указ» президента США Дональда Трампа — прим. ИА REGNUM ), а также озабоченностью по поводу направления выборов, предстоящих в Еврозоне», — считает Квинси Кросби, аналитик Prudential Financial.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера фондовый рынок США закрылся в плюсе, однако при Dow Jones падал ниже «символического» значения в 20 000 пунктов, хотя и смог отыграть потерянное к моменту окончания торгов. Источником нестабильности стали компании энергетического сектора.