Вашингтон, 9 февраля, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Группа сенаторов внесла на рассмотрение в Конгресс США законопроект, осложняющий процедуру снятия санкций против России администрацией США. Об этом сообщается на официальном сайте одного из авторов документа, сенатора-демократа Бена Кардина.

Капитолий, США

Напомним, группа из шести сенаторов, представляющих Демократическую и Республиканскую партии, подготовили законопроект, который не позволит отменить ранее введённые санкции в отношении России указом президента США.

Согласно документу, Белый дом, в случае принятия решения о снятии санкций, обязан будет предоставить обоснования Конгрессу, который затем в течение 120 дней должен будет окончательно утвердить или отклонить данное решение.

Инициаторами законопроекта выступили сенаторы Линдси Грэм и Бен Кардин, которых поддержали сенаторы Джон Маккейн, Марко Рубио, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге 7 февраля отказался комментировать инициативу конгрессменов.