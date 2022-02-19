Киев, 9 февраля, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Бывший вратарь донецкого футбольного клуба «Шахтёр» и киевского «Динамо» Виктор Чанов скончался 8 февраля на 58-м году жизни. Об этом сообщает украинское издание «Гордон» со ссылкой на родных футболиста.

Виктор Чанов

Виктор Чанов был трёхкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. В 1986 году в составе «Динамо» стал победителем Кубка обладателей кубков (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы) и был награждён призом «Вратарь года» в СССР.

В 1978—1981 годах Чанов выступал за донецкий «Шахтёр», а затем девять лет играл за киевское «Динамо». В составе сборной СССР в 1982—1990 годах футболист провёл 21 матч, в ходе которых пропустил восемь голов.

В 1995 году Виктор Чанов начал тренерскую карьеру, работал тренером в киевских клубах «ЦСКА-Борисфен» и «Динамо».