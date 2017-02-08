Иерусалим, 9 февраля, 2017, 01:24 — ИА Регнум. Археологи из Еврейского Университета в Иерусалиме обнаружили пещеру, в которой могли храниться Кумранские рукописи, известные также как «свитки Мертвого моря», передает Associated Press 9 февраля.

Фрагменты свитков Мёртвого моря на экспозиции в Археологическом музее в Аммане

По словам участника раскопок Ноама Мизрахи, в пещере на северо-западе Мертвого моря пока не найдено никаких новых рукописей, однако именно в ней они могли храниться до 1940-х годов — в пещере найдены фрагменты упаковки и веревки, которыми связывались рукописи. Ученые надеются, что в близлежащих пещерах могут найтись новые манускрипты.

«Свитки Мертвого моря» или Кумранские рукописи, написанные на древнееврейском и арамейском языках, были впервые найдены в 1947 году. Большая часть манускриптов, которые относятся к «свиткам Мертвого моря», относится к периоду от 250 года до н.э. до 68 года н.э., периоду позднего Второго Храма, они считаются остатками библиотеки Кумранской общины.