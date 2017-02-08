Кабул, 9 февраля, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста принял решение приостановить работу в Афганистане после гибели в результате атаки боевиков шести сотрудников организации, передаёт агентство Reuters.

Афганистан

Директор МККК по оперативной деятельности Доминик Штилхарт сообщил, что для возобновления деятельности организации в Афганистане необходимо понять причины произошедшего и провести оценку ситуации с безопасностью.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в результате атаки боевиков в афганской провинции Джаузджан погибли шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста, ещё двое объявлены пропавшими.

По предварительным данным, напаение могли совершить боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).