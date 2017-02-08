Иерусалим, 9 февраля, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Израильские военные сообщили о ракетном обстреле, совершенном ими по целям на территории Сирии, сообщает Associated Press 9 февраля.

Военные Израиля

По информации, которую сообщили сами военные, ими был атакован «пост, принадлежащий сирийскому режиму» — якобы в ответ на танковый обстрел территории Израиля, в районе Голанских высот.

Информации о жертвах среди израильских или сирийских военных в результате обмена ударами не поступало.

Напомним, Израиль не в первый раз наносит удар по территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января представители сирийской армии сообщили, что ВВС Израиля обстреляли военно-воздушную базу в районе Эль-Мезза в Сирии. Ракеты попали в склад боеприпасов, который был уничтожен пожаром.