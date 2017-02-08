Лондон, 9 февраля, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Палата общин Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о выходе страны из состава из Евросоюза, передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

За документ проголосовали 494 члена нижней палаты британского парламента, 122 высказались против. Голосованию по законопроекту предшествовало несколько дней дебатов, в ходе которых проевропейским законодателям так и не удалось внести поправки, гарантирующие «мягкий Brexit».

Теперь документ должна одобрить Палата лордов — верхняя палата парламента Соединённого Королевства.

Как ранее передавало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует до конца марта 2017 года дать ход статье 50 Лиссабонского договора, которая инициирует процесс выхода страны из Европейского союза. Ожидается, что процедура подлится около двух лет.