Гавана, 8 февраля, 2017, 23:46 — ИА Регнум. «Около двух тысяч человек приезжают каждый день к монолиту, где покоится прах Фиделя Кастро, на кладбище Св. Ифигении в Сантьяго-де-Куба, чтобы воздать ему должное», сообщает Кубинское агентство новостей (ACN).

Фидель Кастро держит на руках нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. 1972

Как заявила Юди Гарсиа — администратор некрополя — в интервью газете Granma, с 4 декабря 2016 года более 150 тыс. человек, кубинцы и иностранцы, посетили место захоронения легендарного команданте. Среди них, молодежь из Судебной федерации Аргентины, иранская делегация, .крестьяне кооператива «Нестор Миллиан», члены охранного агентства SEPSA. Все они оставили в некрополе свои сувениры, посвященные памяти Фиделя Кастро.

Среди стран, представители которых особенно активно посещают кладбище с местом захоронения Фиделя Кастро, США, Канада, Россия, Япония и государства Латинской Америки.

Ожидается, что к концу лета дань памяти Фиделю Кастро отдадут более миллиона человек.