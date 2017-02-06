Москва, 22 мая, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Курс биткоина 20 мая обновил исторический максимум, впервые поднявшись выше $2 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Биткоин превысил отметку в $2 тыс. в 14:30 мск 21 мая. Стоимость криптовалюты составляла 2086,08 доллара США.

За год криптовалюта выросла более, чем на 100%. С момента достижения годового минимума в марте 2017 года подорожание составило 125%.

Совокупная капитализация всех находящихся в обращении биткоинов достигла $32,92 млрд. По мнению экспертов, курс биткоина растет на фоне спроса со стороны азиатских инвесторов.

Напомним, биткоин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую расчётную единицу и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы.

Эта криптовалюта может использоваться для обмена на товары или услуги, если продавцы готовы ее принять. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платёжные системы или обменные пункты.

В России криптовалюты запрещены. Ранее в марте 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минэкономразвития и Минкомсвязи проанализировать возможность применения технологии блокчейн в сфере государственного управления и управления экономикой в России.

В Центробанке тогда заявил, что рано говорить о легализации криптоволют в России пока преждевременно.