Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 8 февраля, 2017, 22:40 — ИА Регнум. С 1 по 3 марта с.г. в Пуэрто-Рико пройдет форум по развитию инвестиционного сотрудничества с Китаем. Как заявили организаторы мероприятия, цель форума — позиционировать Пуэрто-Рико как центр инвестиционных проектов, который сможет соединить Китай с США и странами Латинской Америки, сообщает Prensa Latina

Breezy Baldwin Берег Пуэрто-Рико

Кроме этого, на форуме будут обсуждаться вопросы развития туризма между Китаем и Пуэрто-Рико и экспорта товаров и услуг.

Отметим, что в этот же период в Пуэрто-Рико состоится Пятый инвестиционный саммит, сообщало ранее ИА REGNUM. В ходе мероприятия будет представлена программа налоговых льгот для инвесторов, желающих вложить инвестиции в экономику Пуэрто-Рико. Участники саммита узнают о конкурентных преимуществах острова и новых инвестиционных возможностях, которые предлагает Пуэрто-Рико, учитывая кризисную ситуацию, пишет Caribbean News Now.

На сегодняшний день Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией и имеет статус «неинкорпорированной организованной территории», что означает, что оно находится под управлением США (но не является их неотъемлемой частью). Действие Конституции США на территории ограничено. Верховная власть в Пуэрто-Рико принадлежит Конгрессу США, но территория имеет собственную систему самоуправления.