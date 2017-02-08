Вашингтон, 8 февраля, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Член палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс в телеэфире обвинила президента США Дональда Трампа в бездействии в ответ на нападение России на Корею, сообщает издание Daily Express.

Mark Mauno Максин Уотерс

В частности, Уотерс заявила следующее:

«Нас беспокоит то, что Трамп готов обниматься с российским президентом, пока он атакует Корею».

Кроме того, журналисты издания отметили, что конгрессмен Уотерс в ходе пресс-конференции не смогла без помощи ассистентов вспомнить название сирийского города Алеппо.

Напомним, ранее конгрессмен Максин Уотерс привлекла к себе внимание СМИ, когда телетрансляция ее выступления была заменена в эфире одной из передач телеканала RT. Уотерс тогда не замедлила предположить, что виновниками этого являются пресловутые «русские хакеры».