Великий Новгород, 8 февраля, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Белорусская экономическая дипломатия преимущественно развивается на восток, а политическая — на запад. Однако на западе Белоруссия испытывает с этим некоторые проблемы. Такое мнение высказал Сергей Палагин, директор минского Центра изучения внешней политики и безопасности в рамках Зимней школы «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность».

Анна Горохова ИА REGNUM Сергей Палагин

Перспектив в сближении Белоруссии и Евросоюза в настоящее время мало, отметил Сергей Палагин, как минимум потому, что у республики отсутствует какая-либо законодательная база, которая регламентировала бы взаимоотношения с Евросоюзом.

Серьезным препятствием в попытках наладить связь официального Минска и ЕС является и стереотип о диктатуре белорусского президента Александра Лукашенко.

Также, по словам эксперта, сохраняется проблемная ситуация с получением виз для белорусских граждан. «Визовая политика стран Евросоюза является историческим рудиментом, который давно необходимо упразднить», — заявил Палагин.

К тому же существуют четкие требования Евросоюза для налаживания отношений с Белоруссией, и среди пунктов — «усиление демократии свобод белорусских граждан», отмена смертной казни, возвращение на территорию республики иностранных фондов, которые раньше действовали там, и многое другое.

«ЕС протянул Минску руку, но сложно пожать руку, которая протянута для поцелуя», — заявил Палагин.

Тем не менее транзит через Латвию и Литву оказывается более привлекательным для Белоруссии, чем через российские порты в Балтийском море, потому что существующая логистическая система для Белоруссии более выгодна. Однако если Россия сможет предложить более выгодные варианты, положение дел может измениться, заявил Сергей Палагин.

Напомним, Зимняя школа CIRP «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность» проходит в Великом Новгороде с 6 по 9 февраля. В мероприятии принимают участие аспиранты, магистранты и студенты старших курсов ведущих вузов Белоруссии, Грузии, Польши, Казахстана, Таджикистана, Турции, Прибалтики и разных регионов России.