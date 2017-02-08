Челябинск, 8 февраля, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Затянувшиеся ремонтные работы в Публичной библиотеке Челябинска стали поводом к возбуждению уголовного дела о мошенничестве на сумму 8 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры Челябинской области.

Советский плакат «Все в библиотеку»

Аудиторская проверка, охватившая период начиная с 2010 года, выявила крупные хищения при проведении ремонтных работ здания библиотеки. Аудиторы обнаружили традиционное при ремонте и строительстве жульничество — завышение расценок по сметам и замену стройматериалов дешевыми аналогами.

Челябинский Минкульт вынужден был обратиться в правоохранительные органы. В ведомстве отмечают, что при выполнении работ были нарушены нормативы по качеству и объемам. Деньги, тратящиеся на ремонт, поступали по программе охраны памятников культурного наследия, которым и является здание библиотеки, построенное в 1898 году.

В настоящее время фасад здания частично обрамляют строительные леса, ремонтные работы ведутся с лета 2016 года. Внутри здания также недоделанный ремонт, обшарпанные стены, торчащая проводка и коммуникационные кабели. Сотрудники библиотеки заявляют о появлении грибка в некоторых помещениях.

Несмотря на строительные работы снаружи и внутри здания, главная библиотека Челябинска продолжает работать, проводить различные мероприятия, литературные клубы, творческие встречи.