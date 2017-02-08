Сана, 8 февраля, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Два года гражданской войны в Йемене привели к тому, что 12 миллионов человек столкнулись с угрозой голода, согласно данным ООН, сообщает 8 февраля Reuters.

Голод

Необходимо около $2 млрд 100 млн, чтобы обеспечить голодающих Йемена необходимым объемом продовольствия и предметами первой необходимости, заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

«7 млн 300 тыс. голодающих не знают, где они смогут получит пищу в следующий раз», — сказал О'Брайен.

Напомним, вооружённый конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда ополченцы из племени хуситов выступили против действующего президента страны Абд Раббу Мансура Хади, который вскоре скрылся за границей. В марте 2015 года против хуситов и поддерживающих экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха военных выступила коалиция стран во главе с Саудовской Аравией.

Только с марта 2015 года, по данным ООН, в стране погибли более 10 тыс. жителей. ООН считает, что за большинство погибших мирных жителей в Йемене ответственность несут ВВС саудовцев и их союзников, которые регулярно наносят авиаудары по позициям повстанцев.