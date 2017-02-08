Анкара, 8 февраля, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Турецкая компания «Рокетсан» продолжает работы по созданию ракет большой дальности, сообщает сайт Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM).

ОТРК J-600T «Йылдырым»

С 2009 года компания реализует программу, включающую создание, испытания, серийное производство ракет большой дальности и пусковых платформ для них.

Эта программа, носящая обозначение «Бора», ранее была засекречена. По неофициальной информации, речь идет о создании ракетной системы, способной поражать цели, удаленные на 1000 км и более. Имея такое оружие, Турция получила бы способность нанести удары по Дамаску, Багдаду, Каиру, Тель-Авиву и Тегерану.

На данный момент вооруженные силы Турции располагают РСЗО, способными поражать цели неуправляемыми и управляемыми ракетами на расстоянии до 100−120 км. Закончены работы над оперативно-тактическим ракетным комплексом J-600T «Йылдырым» с 600-мм ракетой, способной нанести удар по объектам, удаленным на 150−200 км.