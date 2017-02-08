Москва, 8 февраля, 2017, 20:47 — ИА Регнум. Если выступления москвичей против точечной застройки, вырубки лесных территорий, платной парковки для действующей власти не являются проявлениями протестных настроений, результаты предстоящих выборов могут ее сильно разочаровать, уверен муниципальный депутат района Теплый Стан Сергей Васильев. Об этом он заявил 8 февраля в ходе заседания круглого стола «Эффективная стратегия участия в московских муниципальных выборах 2017 года», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Против введения парковки в Москве прошло более десятка митингов

В ходе дискуссии он поставил вопрос о том, что, собственно, для федеральной власти является значимым протестом. На улицу должно выйти 5 тысяч человек, 15 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч? По его мнению, в последние годы протестная активность москвичей только нарастает: и в области экологической проблематики (как пример — ситуация вокруг парка «Кусково»), и массового протеста против парковочной политики городских властей (против введения парковки прошло более десятка митингов), митингов против точечной застройки, когда выходило больше тысячи человек.

«Что является индикатором протестного настроения? Ведь если считать перечисленные события отсутствием протеста, то это, безусловно, сыграет с действующей властью злую шутку. На самом деле, это скрытый протест, который в нужный момент себя проявит», — убежден парламентарий.

В ответ на опасения депутата член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов высказал мнение, что серьезными для власти за минувшие два года были две акции — против парковок в 2015 году и митинг против реформы здравоохранения. «На мой взгляд, вот эти две акции воспринимались как серьезный протест, организованный системный протест», — подчеркнул политолог.

Что же касается протестов против парковок, то, по словам Орлова, митинг в 500 человек впечатления на власть не произвел. Кроме того, по мнению политолога, оценивать эффективность власти по наличию либо отсутствию протестной активности не очень правильно. Более точным инструментом является социологический замер по существующим проблемам.

«Отсутствие протеста было и остается такой лакмусовой бумажкой для проверки. Предполагается, что в Москве протест не велик, хотя здесь возникает проблема доступности социологических данных и проблема информированности высшего руководства страны. Я хочу напомнить, что на встрече Совета по правам человека президент удивился по поводу темы «Кускова». Он тогда сказал, что ему об этом никто не сообщал», — отметил политолог.

Напомним, что 8 февраля в пресс-центре ИА REGNUM в ходе дискуссии, посвященной предстоящим в 2017 году муниципальным выборам в Москве, стороны обменялись мнениями о накопившихся противоречиях между москвичами и руководством города, а также обсудили возможную повестку выборов.