Киров, 8 февраля, 2017, 20:10 — ИА Регнум. В Кировской области прокуратура выявила организацию, которая выдала краткосрочный кредит под 2379 процентов годовых. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Сообщается, что прокуратура проводила проверки в одном из офисов микрозаймов в Омутнинском районе Кировской области. В ходе проверки выяснилось, что в 2016 году жительница Омутнинска взяла заём на 20 дней под 292% годовых. Затем она заключила дополнительное соглашение об изменении срока возврата денег и увеличении процентной ставки до 2379% годовых.

При этом, согласно российскому законодательству, стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть. То есть на середину 2016 года категория микрозаймов ограничивалась ставкой в 795,1% годовых.

Прокурор Омутнинского района внес представление в адрес руководства этой микрофинансовой организации. Ставка по кредиту была снижена, а сотрудник, допустившему такое нарушение, был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Микрофинансовые организации, действующие по всей России, пользуются низкой финансовой грамотностью граждан и выдают им микрокредиты под кабальные проценты.