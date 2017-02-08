Москва, 8 февраля, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в целом политическая ситуация в Москве стабильна, перед столичной администрацией стоит ряд вызовов, среди которых в том числе проблема налаживания системы коммуникации с населением и работы с протестными группами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 февраля заявил политолог, генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК» Дмитрий Орлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. День города

«Ситуация в Москве стабильна, но есть элементы брожения», — заявил Орлов.

Перед столичной администрацией сейчас стоит целый ряд вызовов, и первый и главный — это содержательный вызов, подчеркнул эксперт: «Нужно корректировать по запросам реальную политику, которая в городе проводится, — в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере транспортной политики, сфере парковочной политики и много чего ещё».

Следующий вызов заключается в необходимости кадрового обновления. «В 2010—2011 годах Собянин пришёл с темой серьёзного обновления, и он в два этапа обновлял столичную элиту. Действовал весьма жёстко. Но с тех пор горадминистрация и префектуры практически не меняются за редкими исключениями», — заметил политолог.

«Я не люблю логику чёрных списков. Нужно системно работать. И на самом деле, если Собянин, предположим, выдвигается в 2018 году на пост мэра, нужна в любом случае серьёзная волна кадровых изменений — может быть, такая же, как в 2010—2011 годы. А для этого нужен серьёзный анализ и серьёзная диагностика того, что произошло», — продолжил он.

В то же время делать эту диагностику затруднительно, поскольку в наличии нет больших данных, социологических опросов, указал эксперт: «Отдельные данные обнародуются, но данные ВЦИОМ или Фонда «Общественное мнение» регулярно по поддержке власти, по отношению к отдельным проблемам — мы их в общем не имеем».

Наконец, московской городской администрации необходимо радикальное изменение системы коммуникаций, считает Орлов. «Та система, которую мы наблюдаем, имеет однонаправленный характер. Что такое система «Активный гражданин»? Это система одноканальных однонаправленных опросов. Вопросы, которые там задаются, касаются периферийных, не слишком значимых тем», — сказал политолог, подчеркнув, что соответствующие темы задаются не для того, чтобы выявить общественное мнение, а скорее для того, чтобы легитимировать те действия, которые предпринимает мэрия.

Главная же проблема во всей схеме работы московской администрации заключается в том, что никто не работает с протестными группами, считает эксперт. «И тогда рано или поздно возникает проблема неожиданного протеста. Протеста, которого никто не ожидал», — отметил он.

В связи с этим эксперт напомнил о протестной волне, которая поднялась полтора года назад в связи с проведением реформы здравоохранения: «Всё вроде бы нормально, и вдруг митинг, в котором принимает участие пять тысяч человек».

«Эта работа с протестными группами очень востребована, и нужны специальные механизмы — может быть, какие-то рабочие группы, и безусловно с участием муниципальных депутатов», — подытожил генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК» Дмитрий Орлов.

8 февраля в пресс-центре ИА REGNUM проходит заседание клуба муниципальных депутатов Москвы. Тема встречи — «Эффективная стратегия участия в московских муниципальных выборах 2017 года». Участники обсуждают основные сценарии московских муниципальных выборов: текущее состояние, возможные риски и перспективы для кандидатов от власти и от оппозиции, а также эффективные избирательные технологии для муниципальных выборов.