Нижний Новгород, 8 февраля, 2017, 19:29 — ИА Регнум. С начала 2017 года в Нижегородской области инспекторы охотнадзора выявили 173 нарушения правил охоты. Кроме того, зафиксированы четыре факта незаконной охоты, три случая ДТП с участием диких животных, а также изъято семь единиц оружия.

Андрей Репин ИА REGNUM Охота

Несмотря на существенное снижение количества нарушений правил охоты, жертвами браконьеров уже стали два лося, кабан и заяцю

Так, в Павловском районе сотрудники охотнадзора задержали браконьера с незаконно добытым зайцем-русаком на территории общедоступных охотничьих угодий Ардатовского района. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты»), незаконно добытая продукция охоты изъята. Подготавливается материал для предъявления иска о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам.

Кроме того, мужчина перевозил в машине ружье в собранном, расчехленном и заряженном виде. За это ему может грозить ответственность в соответствии с Законом об оружии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 15 января 2017 года в регионе начинаются учеты численности охотничьих животных.

На сегодня Нижегородская область является единственным субъектом РФ, где стратегия сохранения биоразнообразия имеет статус регионального документа.