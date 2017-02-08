Нью-Дели, 8 февраля, 2017, 19:26 — ИА Регнум. За последние четыре года более 700 сайтов различных государственных ведомств подверглись кибератакам, заявил министр внутренних дел Индии Кирен Риджиджу, сообщает 8 февраля The Hindu.

Индия

В период с 2013 по 2016 год было взломано 707 государственных сайтов. В прошлом году хакеры атаковали 199 сайтов, заявил Риджиджу. Правоохранительные органы арестовали 8 тыс. 348 человек, подозреваемых в совершении киберпреступлений.

Напомним, 1 января 2017 года был взломан сайт антитеррористического подразделения Стражи национальной безопасности Индии. На сайте появились оскорбления, его работа была частично нарушена.