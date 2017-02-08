Москва, 8 февраля, 2017, 19:24 — ИА Регнум. В ряде регионов России поддержали предложение председателя партии, председателя правительства России Дмитрия Медведева, озвученное во вторник, 7 февраля, во время заседания фракции «Единая Россия», о проведении встреч партийцев из фракций законодательных собраний с региональными органами исполнительной власти. В частности, 5 субъектов РФ — Свердловская, Новосибирская, Ленинградская, Челябинская и Рязанская области — заявили о своей готовности применять предложенный формат взаимодействия.

«Единая Россия»

По словам председателя Законодательного собрания Челябинской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Мякуша, такая практика отлично усилит эффективность работы фракции «Единой России» в регионе по решению ключевых социально-экономических проблем. «Думаю, что за основу в первую очередь возьмем «Стратегию Челябинской области — 2020» и проанализируем, как она выполняется и где ее нужно доработать для развития Южного Урала. Естественно, кроме правительства, мы будем работать и по многим другим направлениям, привлекая к дискуссии и работе руководителей крупных предприятий, а также представителей малого и среднего бизнеса», — заявил Владимир Мякуш.

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Ильенко назвал очевидным необходимость «расширить» формат взаимодействия законодательной власти с региональным правительством и наладить диалог с представителями крупного бизнеса.

По словам председателя Рязанской областной думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадия Фомина, фракция в регионе намерена расширить формат взаимодействия с областным правительством и будет проводить тематические встречи с министрами для обсуждения важных и насущных вопросов.

«Например, сейчас идет обсуждение выдачи нуждающимся людям специальных карт для их поддержки. Эта система будет работать в России с 2018 года. И нашему региону нужно быть готовым к введению карт, поэтому мы в ближайшее время планируем начать консультации с правительством Рязанской области. Есть вопросы формирования и государственных региональных программ, например дорожного строительства. Здесь тоже мы будем определять приоритеты вместе с коллегами из правительства», — отметил Фомин.

«Что касается предложения председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, то мы уже обсудили с губернатором Ленинградской области этот вопрос и планируем приглашать на заседание фракции представителей правительства», — сообщил председатель Заксобрания Ленинградской области, секретарь ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Бебенин.

По мнению Сергея Бебенина дискуссионный формат работы фракции «Единой России» с исполнительной властью будет принципиально отличаться тем, что «болевые точки региона и проекты реформ можно будет обсуждать в рабочем режиме, принимать взвешенные решения и последовательно работать совместно с исполнительной властью, без популистских лозунгов и передергивания фактов».

Напомним, на состоявшемся 7 февраля заседании фракции «Единая Россия» председатель партии Дмитрий Медведев предложил новый формат взаимодействия: «Давайте подумаем, каким образом нашим товарищам в регионах предложить такой механизм работы, когда коллеги из фракции нашей партии в законодательных собраниях будут встречаться с региональными правительствами и обсуждать всё, что происходит. Не всё идеально, и даже сам диалог зачастую идет гораздо более трудно, чем диалог между исполнительной и законодательной властью на федеральном уровне».

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