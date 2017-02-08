Киров, 8 февраля, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Оппозиционный блогер Алексей Навальный не собирается отказываться от выдвижения свой кандидатуры на выборах президента Российской Федерации в 2018 году. Такое заявление Навальный сделал сегодня, 8 февраля, после того, как Ленинский суд Кирова признал его виновным по «делу Кировлесеса» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

Tehrosinfo.ru Алексей Навальный

«Я имею право участвовать в выборах и я буду это делать. Этот приговор будет отменен», — самонадеянно заявил Навальный. Стоит отметить, что это не новый приговор Навальному, а лишь подтверждение вынесенного по данному делу в 2013 году. Однако, Верховный суд России после на основании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отменил обвинительный приговор Навальному и дело было направлено на пересмотр. Теперь приговор был вынесен по уже пересмотренному делу. Срок наказания Навального по «делу Кировлеса» истекает через полтора года.

По российскому законодательству, гражданин не может выдвигать свою кандидатуру на пост президента Федерации, если он имеет судимость по тяжкой статье.

Стоит отметить, что защита Навального уже заявила, что блогер обжалует приговор.