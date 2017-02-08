Москва, 8 февраля, 2017, 19:06 — ИА Регнум. «На сегодняшний день уже в Российской Федерации более 30 тысяч заявок на участие в фестивале, более 10 тысяч человек должны участвовать из всех стран мира. Всего в этой международной программе уже 103 страны, которые заявляются на участие в фестивале. Это масштабное, серьезное мероприятие», — рассказал журналистам председатель Организационного комитета по проведению фестиваля Сергей Кириенко.

Russia2017.com Сергей Кириенко

Он уточнил, что основные мероприятия будут проходить в Олимпийском парке в Сочи. «Там полностью готова инфраструктура, разумно ее использовать, да и с точки зрения времени, которое у нас выделено до проведения фестиваля — октябрь месяц».

В оргкомитете ВФМС созданы рабочие группы по ключевым вопросам подготовки фестиваля.

«Очень важно насытить фестиваль разговором о самых важных проблемах. Необходимо, чтобы это был разговор о том, что сегодня действительно волнует молодежь. Современные вызовы в чем-то пришли к нам из прошлого, в чем-то они новые, и это не только вопросы прав молодежи, но и вопросы борьбы с международным терроризмом, радикализмом, с опасностью климатических катастроф, голодом и бедностью», — отметил член оргкомитета фестиваля, заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, подводя итоги первого заседания оргкомитета ВФМС.

«Нужно понимать, что есть темы, которые более актуальны для молодежи Европы, есть темы, которые более актуальны для молодежи Африки, и создать такую повестку дня, которая будет интересна и для разных категорий, и одновременно для всех, это задача тех рабочих групп, которые образованы сегодняшним организационным комитетом и которые будут работать по подготовке фестиваля», — добавил он.

В оргкомитете фестиваля уточнили, что были созданы рабочие группы по разработке культурной, спортивной и научно-образовательной программ фестиваля. Кроме того, созданы по международному взаимодействию, вопросам безопасности, транспортному обеспечению, работе с волонтерами. В то же время в оргкомитете не исключили, что количество рабочих групп может увеличиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван «консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в 2015 году поручил Росмолодежи организовать работу по выдвижению заявки в качестве страны-организатора XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году. Генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи в ноябре 2015 года одобрила российскую заявку. Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Москве и Сочи. Ранее фестиваль дважды проходил в Москве — в 1957 и 1985 годах.

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